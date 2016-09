DO G1



Metade dos eleitores norte-americanos prováveis irá contar com os debates presidenciais para escolher entre o republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton na eleição de 8 de novembro, de acordo com uma pesquisa de opinião Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira (26).



O primeiro dos três debates acontece nesta noite no horário nobre da televisão dos Estados Unidos (22h, no horário de Brasília) e deve atrair uma audiência de até 100 milhões de espectadores, o equivalente à da famosa liga de futebol americano Super Bowl.



Uma sondagem do WashingtonPost/ABC, divulgada no domingo (25), apontou que os dois candidatos se encontram empatados com 41% na acirrada disputa pela Casa Branca, segundo a France Presse.

No entanto, atualmente, Hillary lidera na maioria das pesquisas de opinião nacionais e conta com vantagens cruciais em estados fundamentais como Ohio e Carolina do Norte. O levantamento Reuters/Ipsos mais recente mostra Hillary com 4 pontos percentuais de dianteira sobre Trump nacionalmente.

Hillary viu sua popularidade diminuir nas últimas semanas na esteira de novos questionamentos sobre sua fundação familiar e seu uso de um servidor de e-mail particular quando era secretária de Estado dos EUA.

Detalhes da pesquisa



Entre os 50 % dos eleitores prováveis que acham que os debates irão ajudá-los a formar uma decisão sobre quem apoiar, 10% dizem que atualmente não se inclinam para nenhum lado, de acordo com a sondagem.



Cerca de 39 % disseram que os debates não irão ajudar e 11 % disseram que não sabem como esses confrontos irão afetá-los.

Como sinal claro de que a maioria dos espectadores também espera que os debates tragam esclarecimentos sobre as propostas, cerca de 72 % dos entrevistados (entre apoiadores de Hillary e de Trump) disseram que querem que os moderadores indiquem quando um candidato disser algo que não é verdade.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada pela internet, em inglês, em todos os 50 Estados norte-americanos. Foram entrevistados 2.124 adultos, entre eles 1.337 considerados eleitores prováveis devido a seu histórico de votações, situação de registro e intenção declarada de votar no dia da eleição.



A sondagem tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para os entrevistados como um todo e de 3 pontos percentuais para os eleitores prováveis.

