O governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) assinam na tarde desta segunda-feira (26) o histórico acordo de paz em Cartagena. O pacto foi anunciado em 24 de agosto após quase quatro anos de negociações em Cuba.



Para entrar em vigor, o acordo deve ser aprovado em um plebiscito convocado para 2 de outubro. As pesquisas mais recentes indicam a vitória do 'Sim'.



A cerimônia será realizada em Cartagena, pelo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o número um das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como “Timochenko”.



Chefes de Estado da região são aguardados, assim como o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o secretário de Estado americano, John Kerry.



O acordo contempla o abandono das armas pela guerrilha e sua transformação em movimento político. A nova agremiação política deve ocupar dez assentos no Congresso.



Após a assinatura, o pacto deverá ser referendado pelos colombianos num plebiscito marcado para o próximo dia 2 de outubro. Todas as pesquisas projetam a vitória do “sim” na consulta popular.



As Farc anunciaram na sexta-feira (23) que seus líderes ratificaram por unanimidade o acordo de paz alcançado com o governo colombiano. O grupo se comprometeu que irão abandonar as armas após 52 anos de conflito.



“Informamos que os guerrilheiros-delegados deram respaldo unânime ao acordo de paz”, disse Luciano Marín Arango, conhecido como Iván Márquez e que encabeçou a equipe negociadora nas Farc. “A guerra acabou. Viva a Colômbia, viva a paz”, afirmou.



Márquez destacou, após a conclusão da conferência nacional das Farc, que com o apoio unânime se reafirma a “coesão interna” que tem o grupo e que, em sua opinião, sempre tiveram “em sua trajetória rebelde”. Essa foi a décima e última conferência das Farc como grupo armado ilegal.



Em mais de 50 anos, o conflito na Colômbia, o mais longo das Américas, provocou a morte de 220 mil pessoas e deixou mais de 6 milhões de deslocados internos.

