Donald Trump durante o primeiro debate eleitoral com Hillary Clinton

DO G1



O candidato presidencial republicano Donald Trump roubou o show nas redes sociais durante o debate ocorrido na noite de segunda-feira (26) nos Estados Unidos -- desta vez, pelo que usuários do Twitter apelidaram de #Trumpsniffle (FungadaDeTrump, numa tradução livre).

O rico empresário foi visto e ouvido fungando várias vezes enquanto enfrentava a rival democrata Hillary Clinton em seu primeiro debate, dando ensejo à hashtag.

A Twittersfera foi tomada por memes e animações bem-humoradas enquanto os telespectadores tentavam entender o que estava fazendo o nariz de Trump escorrer. As paródias @TrumpsSinuses e @TrumpSniff ganharam muitos seguidores instantaneamente.

Um assistente de campanha disse que Trump, de 70 anos, não está resfriado.

Vários tuiteiros aproveitaram o episódio para contra-atacar Trump por suas cutucadas repetidas à saúde e ao vigor de Hillary, de 68 anos, que teve pneumonia no começo deste mês.

"Estou preocupado com a saúde do @realDonaldTrump – será que as fungadas são sintomas de algo mais sério? #fungada #noitededebate", tuitou o usuário Scott Charton.

O Twitter disse que o debate foi o momento político mais tuitado na história da empresa. Trump foi o foco de 62% das conversas na plataforma social, informou o Twitter.

No Facebook, as conversas sobre Trump representaram 79% do bate-papo sobre o debate, e Hillary foi o tema de 21% das conversas.

Mesmo assim, o sentimento geral pareceu ser favorável à democrata. A empresa de análise de redes sociais Zoomph disse que os tuítes mencionando Hillary terminaram em uma razão de cerca de 1,5 para 1, o que significa que, para cada menção negativa, houve 1,5 menção positiva, segundo a Zoomph.

O sentimento em relação a Trump variou, mas terminou quase nivelado – uma menção positiva para cada negativa.

Os tópicos mais tuitados foram economia, política externa, energia e meio ambiente, terrorismo e armas.

