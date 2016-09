DO G1



O míssil que derrubou o Boeing 777 da Malaysia Airlines, enquanto ele sobrevoava a Ucrânia, no dia 17 de julho de 2014, foi trazido da Rússia para uma área pró-russa no leste da Ucrânia, disse nesta quarta-feira (28) o diretor da Divisão Nacional de Investigação Criminal da Polícia Holandesa, Wilbert Paulissen.



"Com base na investigação criminal, concluímos que o voo MH17 foi abatido por um míssil BUK série 9M83, que chegou ao território ucraniano desde a Rússia", disse Pualissen, destacando que, depois, o sistema de lançamento de mísseis 'foi devolvido à Rússia”.



Paulissen fez a afirmação durante uma coletiva de imprensa em Roterdã, na qual foi divulgado um relatório da equipe de investigação composta por especialistas da Holanda, Austrália, Bélgica, Malásia e Ucrânia.



A queda do voo da Malaysia Airlines, que fazia a rota entre Amsterdã, na Holanda, e Kuala Lumpur, na Malásia, matou as 298 pessoas a bordo, a maioria cidadãos holandeses.



Míssil



No ano passado, o Escritório Holandês de Segurança (OVV), que dirigiu as investigações, publicou seu relatório final após 15 meses de investigação e concluiu que o Boeing 777 da Malaysia Airlines foi derrubado pelo impacto e um míssil.



"O voo MH17 caiu em consequência do impacto de um míssil fora do avião, contra a parte esquerda da cabine do piloto", afirmou o diretor do OVV, Tjibbe Joustra. "Este míssil corresponde ao tipo de mísseis instalados nos sistemas de mísseis terra-ar BUK".



Os investigadores delimitaram uma área de 320 quilômetros quadrados a partir da qual o míssil pode ter sido disparado, mas, na ocasião, não haviam informado se o lançamento tinha sido feito pelos separatistas pró-russos ou pelo exército ucraniano.



Nesta quarta-feira (28), Wilbert Paulissen destacou que o míssil tinha sido trazido da Rússia e disparado pelos separatistas pró-russos.



Espaço aéreo



A derrubada do avião exacerbou as tensões entre o Ocidente, que culpou a Rússia pelo incidente, e Moscou, que sempre negou seu envolvimento, em meio às tensões pelo conflito na Ucrânia após a anexação russa da Crimeia.



Na época, Moscou criticou as conclusões do relatório.



"Permanecem sérias dúvidas sobre se o objetivo real da investigação (...) era estabelecer as verdadeiras causas da catástrofe e não justificar as acusações que já foram formuladas" previamente por Haia, declarou o ministério russo das Relações Exteriores.



Para o analista Peter Felstead, da revista britânica especializada Jane's Defence Weekly, o voo MH17 foi abatido por erro. Os operadores do sistema pensavam "ter apontado para um avião militar na região", afirma.



No ano passado, o relatório também indicou que "havia motivos suficientes para que as autoridades ucranianas fechassem, por precaução, o espaço aéreo sobre o leste do país".

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/investigacao-diz-que-voo-mh17-foi-derrubado-por-missil-trazido-da-russia.html