A jornalista americana Noor Tagouri, de 22 anos, aparecerá na edição de outubro da revista Playboy usando um hijab, véu que esconde os cabelos, as orelhas e o pescoço, e só deixa visível o rosto.

Segundo a TV CNN, a decisão suscitou elogios, mas também gerou críticas, mesmo na comunidade mulçumana.

Noor nasceu no estado da Virgínia Ocidental. Seus pais são ambos da Líbia, segundo a emissora de TV CBS. Sua mãe se mudou para os EUA quando tinha 11 anos, e seu pai foi estudar no país quando tinha 27 anos.

Noor Tagouri, que é muçulmana, vai aparecer ao lado de uma ativista, um comediante e um romancista como parte da série da revista "Renegade", que destaca pessoas que arriscaram tudo - até mesmo suas vidas - para fazer o que amam.

No início deste ano, a Playboy mudou de direção e fez uma série de alterações, sendo que a maior delas foi ter acabado com fotos em que as mulheres apareciam totalmente nuas.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/jornalista-muculmana-aparecera-de-hijab-na-playboy-americana.html