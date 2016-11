DO G1



O presidente eleito americano, Donald Trump, assumirá o cargo no dia 20 janeiro, mas sua esposa Melania Trump e seu filho Barron, de 10 anos, se mudarão para a Casa Branca apenas no fim do primeiro semestre, quando se encerra o ano escolar nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela equipe de transição de Trump no domingo (20), no clube de golfe do presidente eleito, durante um dia de reuniões com potenciais membros do novo governo.

Atualmente, Trump vive com Melania e filho num luxuoso apartamento na Trump Tower, em Nova York, de frente para o Central Park. Barron frequenta uma escola privada na cidade.

Uma fonte próxima à equipe de transição do presidente eleito disse ao jornal "The New York Post" que "a campanha foi difícil para Barron" e a família quer "que as interrupções sejam mínimas".

Outra fonte falou ao jornal que, enquanto estiver em Nova York, Melania deve ir à Casa Branca sempre que for preciso desempenhar seu papel de primeira-dama.

Trump não é o primeiro presidente a se mudar para a Casa Branca com crianças em idade escolar. Quando Barack Obama assumiu o cargo, as filhas Sasha e Malia tinham 10 e 7 anos. O mesmo aconteceu quando Bill Clinton assumiu a presidência: Chelsea Clinton tinha 12 anos. Tanto a filha de Clinton como as de Obama estudaram em Sidwell Friends, uma escola privada em Washington.

Mesmo depois de ter vencido as eleições, Trump continua a passar maior parte do seu tempo na Trump Tower. Desde então, o edifício ganhou reforço de segurança, incluindo cães farejadores e isolamento policial.

Segundo pessoas próximas, Trump estaria cogitando dividir sua vida entre Washington e suas outras residências. Ele passaria os fins de semana em seu campo de golfe em Nova Jersey, em seu clube privado em Palm Beach ou no apartamento do Trump Tower.

