Imagem do ônibus acindetado no Tennessee

DO G1



Os bombeiros de Chattanooga, no estado americano do Tennessee, afirmaram em sua conta no Twitter que houve "múltiplas fatalidades" num acidente envolvendo um ônibus escolar nesta segunda-feira (21) nesta localidade.

Vinte e três passageiros foram levados a hospitais, mas o número exato de mortos não foi imediatamente informado.

A agência internacional EFE e a NBC informaram que 5 crianças, com idades entre 4 e 11 anos morreram e outras 24 ficaram feridas. A Reuters e a BBC relatam 6 mortes.

A CNN apurou que havia 35 pessoas no veículo, mas não informa se há crianças entre os mortos.

Havia alunos do jardim de infância ao 5º ano do ensino fundamental no ônibus.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/11/onibus-escolar-se-acidenta-nos-eua-e-deixa-mortos.html