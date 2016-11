Como o fogo age no espaço? Os pesquisadores descobrirão em breve, quando incendiarem nove diferentes materiais a bordo de uma nave espacial não tripulada. De acordo com a Nasa, a espaçonave deverá fazer uma reentrada flamejante na atmosfera da Terra.

A nave de carga Cygnus, operada pela empresa americana Orbital ATK, deixou a Estação Espacial Internacional (ISS) nesta segunda-feira (21), às 8h22 (11h22 de Brasília), carregada com 1,5 tonelada de lixo, segundo a agência espacial americana.

Mas até lá, a nave espacial se transformará em um laboratório com o objetivo de melhorar a segurança dos astronautas que vivem no espaço, ajudando os especialistas a entenderem melhor como o fogo se comporta na microgravidade.



"Um incêndio de uma nave espacial é uma das maiores preocupações em relação à segurança da tripulação para a Nasa e a comunidade internacional de exploração espacial", disse o gerente de projetos Gary Ruff, parte da equipe que trabalha no experimento conhecido como Spacecraft Fire Experiment, ou Saffire.