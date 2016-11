DE O TEMPO



Há séculos, cientistas estudam inúmeras possibilidades de transformar metais inferiores no mais precioso e cobiçado de todos: o ouro. Até então era algo impossível, mas um grupo de cientistas do Extremo Oriente russo conseguiram o desafio e com mais uma surpresa. A transformação foi realizada a partir do carvão.

Segundo um comunicado publicado no site da Academia de Ciências da Rússia, depois de 15 anos de estudos sobre a composição de carvões de diversas origens, os cientistas descobriram componentes tanto nocivos quanto benéficos acumulados nos filtros usados em usinas termoelétricas. Entre os elementos benéficos, eles afirmam que, para cada tonelada de carvão, é possível obter um grama de ouro.

Ainda de acordo com a publicação, o procedimento pode ser considerado simples e já está sendo patenteado. No processo, a fumaça do carvão queimado passa por uma fase de depuração.

Os cientistas detalham que, primeiramente, os sedimentos são lavados com água e, em seguida, passam por uma filtragem especial na qual se consegue um concentrado com vestígios de ouro. O passo final é refinar o metal obtido para obter ouro de qualidade.

Agora, os cientistas esperam obter ajuda do Centro de Inovação de Skolkovo, situado nos arredores de Moscou, para construir a primeira instalação experimental dedicada à produção do metal precioso com esta nova técnica.

