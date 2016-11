DO G1



O presidente do Parlamento Europeu (PE), Martin Schulz, anunciou nesta quinta-feira (24) que deixará em janeiro o cargo para concorrer às eleições alemãs do próximo ano como cabeça de lista do Partido Social-Democrata Alemão (PSD) pelo estado de Renânia do Norte-Vestfália.

Mandato de Schulz termina no dia 16 de janeiro.

"Ultimamente houve muita especulação na imprensa sobre meu futuro. Tomei minha decisão: não serei candidato para um terceiro mandato como presidente do Parlamento Europeu", anunciou Schulz, em entrevista coletiva.

"No ano que vem vou concorrer ao Bundestag (Parlamento Federal alemão) como cabeça de lista do Land de Renânia do Norte-Vestfália", acrescentou.