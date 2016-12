DE O DIA



O exército de Israel reduzirá as sanções contra os soldados acusados de fumar maconha ou haxixe durante suas licenças, um delito punido de maneira severa até agora, informou à rádio militar um dos promotores da reforma.

Os infratores não serão mais sistematicamente acusados por tribunais militares nem condenados a penas de prisão que poderiam chegar a até dois meses, explicou o general da reserva Dany Efroni. Os dispositivos afetam apenas os soldados que fumam durante as licenças e não durante o serviço.

Os militares incriminados deverão comprometer-se a não fumar a droga durante um ano e a passar por exames periódicos de verificação. O general da reserva disse que a medida permitirá aos soldados prosseguir com o serviço de maneira normal, sem qualquer mancha em seus arquivos, evitando problemas na hora de procurar emprego.

De acordo com o jornal Haaretz, o dispositivo entrará em vigor no início de 2017. No ano passado, 128 soldados foram julgados pelo uso de entorpecentes. O uso "recreativo" de haxixe e maconha é proibido em Israel.

Fonte http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2016-12-21/israel-reduzira-punicao-para-soldados-que-fumam-maconha.html