A nova mãe de quíntuplos, Margaret Baudinet, ficou ansiosa durante os seus seis primeiros meses de gravidez e chegou a adiar a até a criação de um berçário. Ela conseguiu dar um suspiro de alívio quando uma equipe de médicos de Phoenix, no Arizona, entregou seus cinco presentes de Natal: os quíntuplos nasceram saudáveis, e estavam embrulhadas em cobertores hospitalares.

Baudinet e seu marido Michael tiveram quatro meninas e um menino no último dia 4 de dezembro. O casal é da Virginia, outro estado dos Estados Unidos, e se mudou temporariamente para o Arizona para ficar mais perto do médico John Elliott, especialista em gestações com múltiplos nascimentos.

A mãe disse que até o último minuto estava tensa e tinha medo de que algo desse errado.

"Eu tenho uma relação muito estranha com a esperança", disse ela no hospital.