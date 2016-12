Cerca de 54 mil pessoas seriam retiradas neste domingo (25), dia de Natal, da cidade de Augsburg, no sul da Alemanha, após a descoberta de uma bomba britânica da Segunda Guerra Mundial que deve ser desativada ainda hoje, anunciaram as autoridades locais.

A evacuação começou no início da manhã e mobilizou cerca de 900 agentes. A bomba de 1,8 tonelada foi descoberta em 20 de dezembro em uma construção no centro desta cidade bávara a noroeste de Munique.

As autoridades definiram uma área de segurança de 1.500 metros de diâmetro ao redor do local da descoberta do artefato.