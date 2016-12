Quase 430 mil pessoas foram retiradas de áreas consideradas vulneráveis e mais de 330 voos foram cancelados. Além disso, há pelo menos 72,9 mil desabrigadas devido ao Nock-Ten, segundo o Conselho Nacional para a Redução e Controle do Risco de Desastres, que coordena a resposta ao tufão e emite boletins periódicos sobre a situação.

O fenômeno climático chegou às Filipinas com ventos constantes de 185 km/h e rajadas de até 255 km/h, mas perdeu força e agora se encontra no mar da China Meridional, com ventos de 120 km/h, após passar na véspera perto da capital Manila.