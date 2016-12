O primeiro-ministro do Iraque, Haider al Abadi, afirmou nesta terça-feira (27) que o país precisa de 3 meses para derrotar o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), alvo de uma grande ofensiva do governo na região norte.

Em Bagdá, Al Abadi disse que, de acordo com os dados do governo, esse tempo é necessário para "acabar com o EI de forma definitiva", sem dar mais detalhes sobre o assunto.