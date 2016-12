DO G1



A Turquia quer estabelecer um cessar-fogo na Síria antes do Ano Novo, e irá agir juntamente com a Rússia como fiadora do acordo, disse o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, nesta quinta-feira (29).

Em entrevista à emissora AHaber, Cavusoglu também disse que todos os grupos combatentes estrangeiros na Síria --incluindo o Hezbollah-- devem deixar o país. Seus comentários vieram à tona um dia depois de a Turquia dizer que preparou, junto com a Rússia, um acordo de cessar-fogo.

"Estamos na iminência de um acordo com a Rússia. Se tudo der certo, faremos este acordo. A Rússia será a fiadora do regime", afirmou Cavusoglu, acrescentando que o pacto pode ser implementado antes da virada do ano.

"Rússia e Turquia são fiadoras do acordo sendo acertado em Ancara. Não há nada definitivo sobre o Irã assinar como fiador ou não... todos os combatentes estrangeiros precisam deixar a Síria. O Hezbollah precisa voltar ao Líbano", acrescentou.

Os comentários de Cavusoglu parecem sinalizar um avanço tímido nas conversas visando a obtenção de uma trégua, mas a insistência de Ancara sobre a saída do presidente sírio, Bashar al-Assad, pode complicar as negociações com a Rússia, sua principal apoiadora.

As exigências para que os xiitas libaneses do Hezbollah partam da Síria podem incomodar o Irã, outro grande apoiador de Assad. As tropas do Hezbollah estão lutando ao lado de forças governamentais sírias contra rebeldes que se opõem a Assad.