A anistia também se aplica a militares do país. É a primeira em uma série de leis ligadas ao acordo que serão colocadas em votação acelerada no Congresso, na esperança de reassegurar rebeldes que estejam começando a se mudar para as zonas de desmobilização especial.

O projeto de lei foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara, apesar de forte oposição do partido de extrema-direita Centro Democrático, cujos membros se abstiveram da votação. A coalizão do presidente Juan Manuel Santos, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz neste mês, tem a maioria no Congresso.