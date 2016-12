DE O DIA



William Salice, o criador do Kinder Ovo, chocolate produzido pela marca Ferrero, morreu aos 83 anos na quinta-feira na cidade de Pavia, no norte da Itália, informou nesta sexta-feira a Fondazione Color Your Life.

Salice, original de Savona, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e morreu em uma clínica. A fundação indicou que o funeral será realizado no sábado.

Giuseppe Salice, seu nome original embora seja reconhecido como William, "deixa um patrimônio de valores que marcaram sua vida humana e profissional", acrescentou a fundação, sem fins lucrativos e na qual promovia o descobrimento de talentos nos âmbitos da arte, da ciência e do empreendedorismo.

Salice começou a trabalhar na Ferrero em 1960 e nela colaborou no lançamento de diversos produtos, o mais conhecido deles o Kinder Ovo, embora ele costumasse dizer que o inventor havia sido o fundador da empresa, Michele Ferrero, que morreu em fevereiro de 2015: "o inventor é Ferrero, eu sou o executor material", dizia Salice.

A fabricante de chocolates Ferrero, uma empresa familiar fundada em 1946 e considerada uma das principais marcas europeias do setor, também é a criadora da Nutella.

O Kinder (que significa "criança" em alemão) Ovo, além de um produto geralmente pensado para consumidores infantis, se transformou também em objeto de coleção para adultos e chegou a ser lançado em edições limitadas.

Na Itália, o ovo ficou conhecido desde o início como Kinder Surpresa, nome pelo qual também é chamado em outros países, e a Ferrero organizou em 2004 uma exposição itinerante devido aos 30 anos do lançamento do produto.

Fonte http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2016-12-30/criador-do-kinder-ovo-morre-aos-83-anos.htm