Um integrante do clã Kennedy, condenado em 2002 por assassinato e liberado em 2013 por um juiz que considerou que havia sido mal defendido, pode retornar para a prisão, segundo uma decisão da Suprema Corte do estado de Connecticut publicada na sexta-feira (30).

A decisão, que segundo a imprensa americana foi tomada por quatro votos a favor e três contra a rejeição da decisão de um Tribunal inferior, representa uma guinada em um caso que atrai há décadas as atenções nos Estados Unidos.

Michael Skakel, sobrinho de Robert Kennedy - irmão do trigésimo quinto presidente dos Estados Unidos - foi condenado em 2002 a uma pena mínima de 20 anos de prisão por espancar até a morte em 1975 Martha Moxley, depois de uma festa de Halloween em sua casa em Greenwich , no estado de Connecticut, nordeste do país.