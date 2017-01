Hackers russos conseguiram entrar na rede elétrica americana através do sistema de um fornecedor do estado de Vermont (leste), um ciberataque que não afetou o funcionamento desta empresa, mas revelou vulnerabilidades, informou na sexta-feira o jornal The Washington Post.

"Um código associado à operação de ciberataque batizada de Grizzly Steppe pela administração (do presidente Barack) Obama foi detectado no sistema de um fornecedor de eletricidade de Vermont", afirmou a publicação em seu site, embora não tenha informado quando ocorreu.

O jornal ressalta que, se este código "não foi usado ativamente para modificar as operações do fornecedor (...) a entrada na rede elétrica nacional é importante porque representa uma vulnerabilidade potencial grave".

As autoridades não sabem quais eram as intenções dos hackers russos, de acordo com o The Washington Post, mas suspeitam que eles tentaram afetar as atividades desta empresa - não identificada pelas fontes do jornal - ou que simplesmente se tratou de um teste de viabilidade.

De acordo com a publicação, Vermont tem duas grandes empresas de energia elétrica: Green Mountain Power e Burlington Electric.

Os hackers teriam enviado e-mails para enganar os destinatários, fazendo com que revelassem suas senhas.

Em dezembro de 2015, 80.000 habitantes do oeste da Ucrânia ficaram horas sem luz após um ciberataque sem precedentes. As autoridades locais acusaram a Rússia de ser responsável pelo incidente, mas Moscou sempre negou.

Fonte http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20161231/hackers-russos-invadem-rede-eletrica-dos-eua/446195