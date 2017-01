DE O DIA



Três pessoas vestidas de Papai Noel entraram neste domingo (data local) em uma famosa boate de Istambul, na Turquia, e atiraram contra os clientes, deixando pelo menos 35 mortos e 40 feridos.

O ataque aconteceu no clube Reina, localizado na margem do Bósforo, um conhecido lugar de lazer da sociedade de Istambul.

O governador de Istambul, Vasip Sahin, confirmou para a imprensa que o ataque deixou 35 mortos e 40 feridos, informou a emissora "NTV".

Os atacantes abriram fogo com armas automáticas de maneira indiscriminada a partir da entrada da boate, matando um guarda, e depois entraram no local, onde cerca de 800 pessoas comemoravam a chegada do ano novo. As testemunhas do ataque, citadas pelo "Hurriyet", disseram que os atacantes gritavam palavras de ordem em árabe.

A polícia deslocou vários agentes para o local do ataque, além de várias ambulâncias, e os esforços estão sendo feitos para salvar vários clientes do clube que se jogaram no Estreito de Bósforo, por conta do pânico.

