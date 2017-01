DO G1



O português António Guterres assume neste domingo (1º) como o novo secretário-geral da ONU, substituindo o sul-coreano Ban Ki-moon. Ex-primeiro-ministro e ex-chefe da Agência para os Refugiados (Acnur), Guterres terá a missão de renovar e fortalecer a ONU em um contexto de grandes crises.

Guterres foi indicado e aprovado por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU, e aprovado pela Assembleia-Geral em outubro. Ele venceu 12 outros candidatos, sete dos quais eram mulheres, em meio a um movimento para a eleição de uma mulher para o posto.

Em sua primeira mensagem como novo secretário-geral, ele fez um apelo para que o mundo se una pela paz. "Populações civis em vários pontos do globo são destroçadas sob a mais letal violência.(...) Nestas guerras não há vencedores; todos perdem. Gastam-se bilhões de dólares na destruição de sociedades e economias, alimentando ciclos de desconfiança e medo que podem perpetuar-se por gerações. (...) Neste primeiro dia do Ano, peço a todos que partilhem comigo um propósito de Ano Novo: façamos da Paz a nossa prioridade", disse.

Quando prestou juramento na Assembleia-Geral, no dia 12 de dezembro, Guterres afirmou que “a ONU deve estar preparada para mudar”. Afirmou que a organização não consegue prever crises, e que precisa ser “ágil, eficiente e eficaz”, focando “mais na entrega e menos no processo”.

"Desde as crises agudas na Síria, no Iêmen, no Sudão do Sul e em outros lugares até as longas disputas, incluindo o conflito israel-palestino, precisamos de mediação, arbitragem e diplomacia criativa", afirmou.

Guterres tem os desafios de fortalecer a organização, manter o legado de seu antecessor e trabalhar com o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que já se manifestou ser cético quanto às mudanças climáticas e próximo de críticos da ONU.

“António Guterres terá de lutar para tentar retomar uma parte do que deveria ser o lugar da ONU em nosso mundo desorganizado”, diz ao G1 Romuald Sciora, escritor e documentarista francês que produziu filmes e livros sobre a ONU chamado “Planet UN: Ban Ki Moon and the UN Today” (“Planeta ONU: Ban Ki moon e a ONU hoje”, em tradução livre).

“Infelizmente ele foi eleito para ser secretário-geral na era Trump. Não tenho certeza de se a ONU vai sobreviver a esse tempo”, afirma Sciora, para quem a escolha do ex-premiê português foi a melhor. “O que temos que entender é que infelizmente a ONU não é mais um grande ator político. O mundo está funcionando por organizações como o G8 e o G20. O sistema mundial que construímos depois da Segunda Guerra está falhando... Veja a democracia, os direitos humanos, a União Europeia”.

A relação com Trump é o maior desafio que Guterres tem pela frente na opinião do pesquisador Richard Gowen, diretor do centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova York (NYU) e que já atuou como consultor da Secretaria da ONU.

“Está muito claro que Trump vai dar uma abordagem mais negativa à ONU. O fato de que ele está tentando nomear John Bolton [diplomata cogitado para o cargo de secretário de Estado adjunto], que é um dos republicanos mais críticos à ONU, prova isso”, afirma.

Legado de Ban

Segundo Gowen a área que mais pode dar dor de cabeça ao ex-premiê português é a das mudanças climáticas, justamente aquela em que Ban mais se destacou, por seu esforço em articular a assinatura do acordo de Paris.

“Acho que Guterres vai ter que gastar muito tempo defendendo o legado de Ban Ki-moon em relação às mudanças climáticas. Ainda há um risco de que Trump vai encontrar uma maneira de minar fundamentalmente o acordo de Paris”, diz.

Considerado um avanço histórico na agenda ambiental mundial, o acordo foi aprovado por aclamação por representantes de 195 países na COP 21 e ratificado no ano seguinte. O pacto tem como objetivo manter o aumento da temperatura média mundial "muito abaixo de 2°C" em relação dos níveis pré-industriais. Durante sua campanha, Trump afirmou que o aquecimento global seria uma farsa e que retiraria os Estados Unidos do acordo.

Para Gowen, Guterres também foi uma escolha acertada, por sua experiência política “de alto nível” como primeiro-ministro de Portugal e por ser menos amarrado à diplomacia clássica como seu antecessor. “Se será capaz de encontrar uma maneira de ajudar a ONU sobreviver à administração Trump, acho que Gueterres terá feito um bom trabalho”, afirma.

Há a expectativa sobre como o novo secretário-geral vai lidar com as crises humanitárias, um ponto apontado como falha na gestão de Ban Ki-moon. “Guterres terá de reformular e revitalizar os esforços de gerenciamento de crises da ONU. Parece que muito provavelmente veremos muita violência no Sudão do Sul, da República Democrática do Congo, onde as tropas de paz parecem muito frágeis, e na Síria”, diz Gowen.

Impacto no Brasil

A chegada de Guterres à chefia da ONU pode ajudar o Brasil a alcançar um de seus principais pleitos do Brasil junto à organização internacional: um assento permanente no Conselho de Segurança. Em uma visita no início de novembro a Brasília, o secretário eleito defendeu a reforma e a entrada do Brasil no órgão, que lida com as questões mundiais de paz e ordem.

"Essa reforma [do conselho] tem que prosseguir. E uma das formas que devemos prosseguir é com um novo Conselho de Segurança que corresponda àquilo que é realidade do mundo hoje. [...] E na realidade do mundo hoje não pode haver um Conselho de Segurança onde o Brasil não seja membro-permanente do Conselho de Segurança", afirmou durante jantar com o presidente da República, Michel Temer.

No entanto, um assento ao Brasil não depende apenas de Guterres. A entrada de um novo país só seria possível com a aprovação de uma emenda na Carta da ONU, o que só pode ser feito com o apoio de dois terços dos países-membros da organização e o voto favorável dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 membros, sendo que 5 deles (Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia) ocupam assentos permanentes, com poder de veto. Os outros 10 países são rotativos, sem poder de veto e com mandatos de dois anos.

Mulheres como 'alicerces'

No dia 15 de dezembro, Guterres anunciou três mulheres que serão os "alicerces" de sua equipe na secretaria da ONU. A diplomata brasileira Maria Luiza Ribeiro Viotti será sua chefe de gabinete. Viotti foi embaixadora do Brasil junto à ONU entre 2007 e 2013, quando se tornou embaixadora do Brasil na Alemanha.

Além disso, a atual ministra do Meio Ambiente da Nigéria, Amina Mohammed, será a vice-secretária-geral e a sul-coreana Kyung-wha Kang será sua assessora especial para assuntos políticos.

"Estas indicações são o alicerce da minha equipe, que continuarei a construir, respeitando meus compromissos com igualdade de gênero e diversidade geográfica", afirmou ele em comunicado.

Trajetória

Nascido em Lisboa e formado em física e engenharia elétrica, o político de 67 anos começou sua carreira em meio à Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim ao Estado Novo português (1932-1974), e foi um dos principais líderes do nascente Partido Socialista.

Foi secretário-geral do partido, ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 1995 e 2002, e durante a última década (2005-2015), foi responsável pela Agência da ONU para os Refugiados (Acnur).

Nesse período, promoveu uma série de reformas que aprimoraram a atuação da agência, segundo diplomatas. Hoje o Acnur é considerado um dos órgãos mais funcionais e bem-sucedidos da ONU, organização frequentemente criticada pelo excesso de burocracia e pouco impacto na vida das pessoas.

Uma de suas principais ações à frente da Acnur foi ampliar o número de funcionários nas áreas com mais refugiados para melhorar o atendimento in loco.