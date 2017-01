Uma explosão na manhã desta segunda-feira (2) em um mercado em Bagdá, a capital do Iraque, deixou ao menos 24 mortos. A BBC informou que o ataque foi provocado por um homem bomba. O Estado Islâmico reivindicou o ataque em um anúncio divulgado pela agência Amaq, que é ligada à organização terrorista.

As vítimas do atentado são em sua maioria trabalhadores que esperavam para ser contratados em uma praça de Cidade Sadr, um bairro situado no nordeste de Bagdá, segundo a France Presse.