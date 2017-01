A Promotoria que investiga o caso na Coreia do Sul havia pedido à Interpol na terça para incluir Chung na lista de pessoas procuradas, depois de ela ter ignorado diversos chamados para prestar depoimento como testemunha no país.

A Promotoria acredita que a Samsung, maior grupo empresarial do país, assinou um contrato no valor de 17,3 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) com uma empresa com sede na Alemanha, de propriedade de Choi, e apoiar financeiramente Chung, que se dedica ao hipismo, para que ela treinasse no país europeu e comprasse cavalos.

