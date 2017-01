Um total de 25 cidades do norte, centro e leste da China estão em alerta vermelho por conta da forte poluição do ar, segundo informações divulgadas pelas autoridades e imprensa estatal.

Este é o primeiro alerta vermelho por poluição atmosférica do ano na China, após as últimas semanas de 2016 terem ações similares em Pequim e outras cidades, por conta da ampla camada de poluição na região nordeste do país.