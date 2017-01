DE O DIA



O autor do atentado terrorista na casa noturna Reina, em Istambul, na Turquia, onde assassinou 39 pessoas na virada do ano, é Lakhe Mashrapov, de 28 anos e natural do Quirguistão, informou a rede de televisão pública da Turquia "TRT"

Familiares do suspeito estão sob custódia das autoridades da Turquia, segundo informações divulgadas nesta terça-feira por veículos de imprensa. O jornal "Cumhuriyet" assegura que falou com a esposa do terrorista. "Eu ouvi sobre o ataque pela televisão. Não sabia que meu marido era simpatizante (do EI)", disse a mulher ao jornal, afirmando que o terrorista e sua família chegaram no dia 20 de novembro em voo vindo do Quirguistão, para o Aeroporto de Istambul, de onde seguiram para Ancara e no dia 22 de novembro, para Konya.

Lá ele "alugou um estúdio por 1,1 mil liras (cerca de US$ 300) e pagou três meses (por antecipado). Disse que chegou a Konya para buscar trabalho. No dia 29 de novembro viajou de carro para Istambul", afirmou o jornal.

Após ver sua foto, "vários vizinhos da casa alugada por ele chamaram a polícia para dizer que o tinham reconhecido", completou.

A polícia turca continua hoje com suas intensas operações simultâneas em vários pontos de Istambul, para capturar o assassino que, por volta das 1h30 do último domingo, disparou à queima-roupa em centenas de pessoas que festejavam a chegada do Ano Novo na boate Reina.

Após o ataque na boate, o suspeito entrou em um táxi e de lá chamou alguém que se encontrava no bairro de Zeytinburnu. A principal operação policial aconteceu ontem à noite nos bairros de Zeytinburnu e Basaksehir, ambos na parte europeia de Istambul.

Em Zeytinburnu, foram detidas 12 pessoas relacionadas com o ataque ou com supostos vínculos com o EI. Várias testemunhas do ataque informaram que cada vez que o terrorista mudava de cartucho, atirava um objeto luminoso antes de recarregar e disparar, afirmou "Hurriyet".

Analistas de segurança acreditam que se trata de uma estratégia para distrair e iluminar o alvo para poder seguir disparando, e é um sinal que o atacante tinha treinamento de combate.

Por outro lado, veículos de imprensa locais publicaram um vídeo estilo "selfie" onde se vê o atacante caminhando pela Praça Taksim, no centro de Istambul, diz o "HaberTurk".Pela decoração da praça, acredita-se que o vídeo foi gravado antes do ataque na boate.

