Na terça, a imprensa turca informou que o agressor poderia ser originário de um país da Ásia central e o chanceler Melvut Cavusoglu anunciou no dia seguinte que o suspeito havia sido identificado.

As autoridades difundiram várias imagens do suspeito, que se filmou em plena rua da capital.

As autoridades acreditam que o agressor foi treinado no manejo de armas. No ataque, ele utilizou carregadores duplos para otimizar o tempo de recarga, granadas para desorientar os alvos e visou a parte superior do corpo das vítimas para aumentar a taxa de mortalidade.

O atentado coincidiu com a operação do exército turco para conquistar a cidade de Al Bab, reduto do EI no norte a Síria, onde Ancara dirige uma ofensiva contra os extremistas e as milícias curdas.