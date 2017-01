O Estado Islâmico perdeu a maior parte do território que havia conquistado no norte e no oeste do Iraque em 2014, e ceder Mosul representaria provavelmente o fim de seu autodeclarado califado. No entanto, os insurgentes continuam capazes de realizar ataques no Iraque.

