O chefe da Al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, acusou o líder do grupo Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, de mentir sobre a luta jihadista de sua organização, em mensagem divulgada nesta quinta-feira (5) pelo serviço de informação do grupo terrorista.

Na mensagem, captada por uma organização americana de vigilância, o egípcio Al Zawihiri, 65 anos, denuncia a "campanha de deformação dos fatos, de medo e intimidação (...) da qual participa Ibrahim al Badri" - nome do líder do Estado Islâmico. "Os mentirosos insistem em sua falsidade, até o ponto de assegurar que não denunciemos os xiitas", afirmou Zawahiri na mensagem.

Al-Qaeda e Estado Islâmico são grupos adversários, com táticas e estratégias jihadistas diferentes, principalmente nos ataques que realizam na Síria, no Iraque e no Iêmen.

Al Zawahiri, que sucedeu Osama bin Laden após sua morte por soldados dos EUA no Paquistão, em 2011, também negou ter dito que os cristãos podem ser aliados do governo de um futuro califado islâmico. "O que disse é que são sócios nas terras, como na agricultura, no comércio e no dinheiro e que manteremos sua privacidade nisto, de acordo com as leis da nossa sharia".