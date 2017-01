DO G1



O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recomendou nesta quinta-feira (5) ao presidente eleito do país, Donald Trump, que ele "amadureça" e se comporte como "um adulto".



"Amadureça, Donald. Amadureça. Chegou o momento de ser um adulto. Você é o presidente", afirmou Biden em entrevista à televisão pública americana "PBS", após ser perguntado sobre os comentários de Trump no Twitter.



O comentário de Biden foi uma resposta a duas mensagens recentes de Trump no Twitter: em uma, chamou o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, de "palhaço chefe"; na outra, criticou o atual presidente dos EUA, Barack Obama.



Durante a campanha presidencial e após ser eleito, Trump tem utilizado compulsivamente o Twitter para todo tipo de propósito, como insultar opositores e companheiros de partido, ameaçar empresas, criticar o serviço de inteligência do próprio país ou atacar a mídia.

