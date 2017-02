Secretário americano de Defesa reafirmou o compromisso de Washington com a defesa de 'aliados fundamentais como a Coreia do Sul'

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, alertou nesta sexta-feira (3), em Seul, na Coreia do Sul, que o governo americano responderá de forma "efetiva e arrasadora" em caso de um hipotético ataque nuclear da Coreia do Norte contra o país ou algum aliado.

O regime de Kim Jong-un "continua lançando mísseis, desenvolvendo seu programa de armas nucleares e com discurso e comportamento ameaçadores", afirmou Mattis durante um encontro com o colega sul-coreano, Han Min-koo, no segundo e último dia de visita à Coreia do Sul.

"Qualquer ataque sobre os Estados Unidos ou sobre nossos aliados, e qualquer uso de armas nucleares, dará lugar a uma resposta efetiva e arrasadora", disse em declarações, segundo a agência "Yonhap".

Em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo, o secretário americano reafirmou o compromisso de Washington com a defesa de "aliados fundamentais como a Coreia do Sul", uma aliança que permanece "selada", segundo ressaltou.

A visita de Mattis ocorre após Pyongyang realizar o teste de um míssil intercontinental, experimento que, se for executado com sucesso, significaria mais um passo no desenvolvimento de uma arma nuclear capaz de alcançar o território americano.

Depois da reunião com o ministro sul-coreano, o chefe do Pentágono deve viajar nesta sexta-feira ao Japão onde irá se encontrar com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, e com a colega japonesa, Tomomi Inada.