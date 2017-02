A ordem de revisão de Trump atinge a lei Dodd-Frank, que regulou o setor financeiro após a crise do sub-prime, em 2008. O nome da lei faz referência ao deputado Barney Frank e ao então senador Cris Dodd para aprovar as novas regras. Entre as mudanças proposta pela lei está a inibição de socorros bilionários a instituições financeiras.

Após o anúncio da ordem de revisão de Trump, as ações de bancos nas bolsas dos Estados Unidos passaram a subir com força.

Segundo a agência Reuters, a ordem de Trump sobre as regulamentações financeiras irá solicitar do secretário do Tesouro dos Estados Unidos um relatório sobre recomendações de mudanças regulatórias e legislativas, no praso de 120 dias.

Fonte http://g1.globo.com/economia/noticia/trump-assina-ordem-para-revisao-de-regulamentacao-bancaria.ghtml