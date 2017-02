DO TERRA NOTICIAS



A atriz Angelina Jolie criticou nessa quinta-feira as políticas migratórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ressaltar que essas decisões deveriam ser tomadas "com base em fatos e não em resposta ao medo".Em artigo de opinião publicado no site do jornal "The New York Times", a atriz se referiu à polêmica ordem executiva que Trump assinou na semana passada para lutar contra o terrorismo jihadista.

O decreto suspende a entrada ao país de todos os refugiados durante 120 dias, assim como a concessão durante 90 dias de vistos a sete países de maioria muçulmana - Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Iêmen e Irã - até que se estabeleçam novos mecanismos de vigilância mais estritos.

"A crise global de refugiados e a ameaça do terrorismo fazem com que seja completamente justificável que consideremos como proteger nossas fronteiras da melhor maneira", reconheceu a atriz.

"Cada governo deve equilibrar as necessidades de suas cidades com suas responsabilidades internacionais. Mas nossa resposta deve ser medida com base em fatos e não em resposta ao medo", acrescentou.

"Simplesmente não é certo que nossas fronteiras sejam ultrapassadas ou que os refugiados sejam admitidos nos Estados Unidos sem um estreito escrutínio", comentou.

Fonte https://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/angelina-jolie-critica-politicas-migratorias-de-trump,988a0ee36b360bf2bcb2fd5e624d3b78r55fan2u.html