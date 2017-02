DE O TEMPO



De longe e ainda de dentro da embarcação, percebe-se uma ilha repleta de pontos brancos. Aos poucos, as construções vão ganhando forma. E só não se espelham nas águas do Egeu por causa de sua extrema transparência. Mais fácil é ver a areia e as conchas no fundo do mar. Mykonos, um dos pontos turísticos mais conhecidos da Grécia, encanta qualquer um não só pela beleza, mas também por sua simplicidade exuberante.

Segundo a mitologia grega, Mykonos foi batizada assim em homenagem a seu primeiro governante e herói local, filho de Apolo. A ilha foi ainda a arena da grande batalha entre Zeus e os Titãs e onde Hércules matou os gigantes. Suas maiores pedras, inclusive, seriam os testículos petrificados das vítimas de Hércules.

Localizada no Egeu Meridional, Mykonos faz parte do arquipélago das Cíclades, assim como Tinos, Syros, Paros e Naxos. E, apesar de ser a mais famosa, é também a menor ilha do conjunto – com 85 km² de área e altura que atinge os 341 m em seu ponto mais alto. Cerca de 9.400 pessoas vivem ali.

Casas, lojas, hotéis e igrejas, quase todas brancas, são o primeiro ponto a chamar atenção do visitante. E, andando pelas vielas sinuosas da ilha, é difícil resistir às fotos. Cada esquina ou parede é um belíssimo fundo para se retratar uma imagem.

Ciente de seu potencial turístico, Mykonos dispõe de centenas de lojinhas de souvenires. E chaveiros, ímãs, roupas e demais lembrancinhas, mesmo que a preços não muito baixos, costumam ser mais bem feitas do que as encontrados nas outras cidades gregas. Lanchonetes especializadas em churrasco grego são paradas obrigatórias para quem gosta ao menos um pouquinho de carne.

Descoberta

O potencial turístico de Mykonos foi descoberto num período relativamente recente. Segundo relatos, foi por volta da década de 50, por meio de estrangeiros. A guia turística Amarilis Samaras vai além: diz que o turismo passou a ser explorado por causa do sítio arqueológico da ilha de Delos, que fica a 25 minutos de barco de Mykonos.

“Mykonos foi descoberta por causa do turismo arqueológico da ilha de Delos. O povo e os comerciantes daqui têm muito a agradecer ao sítio de Delos”, brinca a guia.

O fato é que, hoje, a ilha mais famosa do arquipélago das Cíclades é destino conhecido no mundo todo. Até por isso, existe um aeroporto local, onde chegam vários voos domésticos e internacionais, em especial de outros países da Europa. Seu porto também recebe muitas embarcações, como navios de cruzeiro. Saindo de Atenas, é preciso primeiro ir a um dos dois portos de Piraeus ou Rafina, a meia e a uma hora de distância, respectivamente.

De Atenas a Mykonos, a viagem de barco dura quatro horas e custa 30 euros; lá, pode-se alugar carro ou quadriciclo (de 25 euros a 30 euros, o dia) para o city tour

Igrejas se espalham pelo ‘labirinto’ de casinhas brancas

As igrejas de Mykonos são atrações à parte. Simples, mas elegantes, as construções costumam ser disputadas pelos fotógrafos de plantão, maravilhados pelo contraste entre o branco das paredes e o azul do céu. Há várias delas pela cidade, mas a Panagia Paraportiani é a mais famosa. Situada num ponto alto da ilha, ela se destaca pela arquitetura diferenciada.

Caminhar pelas vielas, sem destino aparente, é outra ótima escolha. Vistas inesperadas vão se revelar, além de simpáticas pracinhas, colégios, lojas e restaurantes. O difícil, porém, é não se perder pelo caminho. Num primeiro momento, todas as ruas parecem iguais, estreitas e cercadas de construções brancas. Não é apenas acaso, mas sim uma estratégia. Esse “labirinto” foi feito pelos antigos governantes para que os piratas se perdessem em suas tentativas de saquear a ilha.

Outra herança dos piratas, nesse caso mais direta, é a Pequena Veneza – ou Little Venice, como é chamada inclusive pelos gregos. A área, um dos primeiros lugares visitados pelos turistas, é um conjunto de casas, não tão brancas como o resto, quase no nível do mar. As construções teriam sido erguidas no século XVI pelos piratas, para facilitar o carregamento.

Uma das vantagens para o turista é que ele consegue conhecer quase tudo em pouco tempo, já que a ilha é pequena.



Mais atrativos

Moinhos de vento. Um cartão-postal bastante famoso são os cinco moinhos de vento, posicionados em um dos pontos mais altos da ilha, bem próximo ao mar, de onde se tem uma bela vista do todo. Outro ponto bem visitado é o Museu Arqueológico de Mykonos, onde há túmulos, esculturas e outras descobertas de ilhas vizinhas.

Praias. Depois das caminhadas, nada como relaxar sobre as areias brancas, diante de um mar calmo e cristalino. Lá, qualquer pequeno trecho de areia ou pedras é uma praia em potencial. Há as mais famosas, como Elia Beach, Megalli Ammos, Ornos e Psarou, onde a faixa é maior, e há barracas e cadeiras para o banhista.

Mergulho. Mas a possibilidade de mergulhar em qualquer ponto da ilha é encantadora. As águas transparentes lembram o Caribe.



Festas. Durante o dia, existem vários beach clubs para turistas, como o Tropicana e o Paradise, onde a experiência da praia recebe o acréscimo de música, drinks e quiosques mais estruturados. À noite, esses lugares costumam promover festas. A fama da ilha resultou na chegada de boates badaladas, como a Cavo Paradiso.



