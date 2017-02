Um tribunal de apelações federal dos Estados Unidos negou o pedido do Departamento de Justiça para uma reintegração imediata da ordem assinada pelo presidente Donald Trump para proibir a entrada de refugiados e imigrantes de sete países de maioria muçulmana, informaram agências internacionais. O 9º Tribunal de Apelações, em San Francisco, pediu ao estado de Washington e ao governo Trump, no início deste domingo (5), que apresentem mais argumentos sobre o caso nesta segunda-feira (6) à tarde.

O governo Trump apelou neste sábado (4) da decisão do juiz federal de Seattle James Robart , que suspendeu temporariamente a ordem migratória. A negação do tribunal significa que a batalha legal sobre a proibição continuará na próxima semana, pelo menos. Na noite deste sábado, o procurador-geral interino, Noel Francisco, disse que a autoridade presidencial é "amplamente imune ao controle judicial" quando se trata de decidir quem pode entrar ou permanecer nos Estados Unidos.

No Twitter, Trump classificou a posição do juiz como "ridícula". "Quando um país não é mais capaz de dizer quem pode e quem não pode entrar e sair, especialmente por razões de segurança - grande problema!", escreveu o republicano. "A opinião desse suposto juiz, que essencialmente leva a aplicação da lei para longe do nosso país, é ridícula e será anulada". O presidente argumentou ainda que "certos países do Oriente Médio concordam com a proibição".