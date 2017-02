Aterrissou nesta segunda-feira (6) na Nova Zelândia o voo comercial mais longo do mundo. Operado pela Qatar Airways, o Boeing 777-200LR fez o trajeto de mais de 14.500 quilômetros entre Doha (Qatar) e Auckland em 16 horas e 23 minutos.

"Oficialmente pousamos em Auckland", escreveu a companhia aérea no Twitter, às 7h25 (horário local), celebrando a primeira chegada do recém-lançado voo cinco minutos antes do horário planejado.