Pelo menos 18 pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um incêndio ocorrido em um centro de massagens no leste da China, informou neste domingo (5) a imprensa oficial.

O incêndio aconteceu no domingo por volta das 17h30 (horário local, 7h30 de Brasília) em um salão de massagens do condado de Tiantai, na província oriental de Zhejiang, segundo a agência "Xinhua".

De acordo com a agência, oito pessoas morreram ainda no local, enquanto outras dez morreram após ser transferidas a um hospital.

Em imagens publicadas na internet, é possível ver várias pessoas saltando pelas janelas do segundo andar do imóvel, tentando escapar da intensa fumaça e das chamas.

As equipes de bombeiros já extinguiram o fogo e as autoridades abriram uma investigação para esclarecer a causa do ocorrido.

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/incendio-em-salao-de-massagens-deixa-mortos-e-feridos-na-china.ghtml