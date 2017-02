Um dos jogadores do New England Patriots diz que não irá acompanhar o time em uma visita à Casa Branca após a vitória no Super Bowl. Martellus Bennett, de 29 anos, atribui a decisão à sua oposição a Donald Trump.

“Nem pensei nisso. Não vou. Posso elaborar depois, neste exato momento estou apenas tentando aproveitar isso (a vitória). Realmente não pensei nisso. Como eu disse, as coisas são assim. As pessoas sabem como me sinto, é só me seguir no Twitter”, justificou.