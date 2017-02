Francisco escolheu para esta ocasião a parábola do homem rico e do pobre Lázaro para mostrar como é possível alcançar "a verdadeira felicidade e a vida eterna". Ele explica que o primeiro convite que esta parábola faz "é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido".

"Para o homem corrompido pelo amor das riquezas, nada mais existe além do próprio eu e, por isso, as pessoas que o rodeiam não estão sob a alçada do seu olhar. Assim o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua humilhação", lamenta o pontífice.