Em comentários feitos na segunda-feira (6) e tuitados por sua porta-voz, Macron negou os boatos de que está envolvido com o executivo-chefe da Radio France, Mathieu Gallet. As insinuações sobre o caso circulam há anos e, recentemente, se tornaram alvo da mídia.

"Se vocês ouvirem que vivo uma vida dupla com o senhor Gallet é porque meu holograma fugiu", disse Macron a seus apoiadores em um comício, aparentemente se referindo a uma apresentação com holograma do candidato rival Jean-Luc Mélenchon no último final de semana.