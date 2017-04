Chefatura de polícia do condado Rock via AP

DO G1



A polícia dos Estados Unidos busca um homem que enviou ao presidente Donald Trump um manifesto com opiniões antirreligiosas e roubou várias armas e fuzis de uma loja na semana passada no estado do Wisconsin.

Considerado armado e perigoso, Joseph A. Jakubowski, de 32 anos, invadiu uma loja de armas chamada de sua cidade natal, Janesville, localizada cerca de 113 quilômetros a sudoeste de Milwaukee, na terça-feira (4), de acordo com o escritório do xerife do condado de Rock.

Na noite do mesmo dia sua caminhonete foi encontrada nas proximidades em chamas, informou o escritório do xerife em um comunicado. A polícia acredita que Jakubowski a incendiou.

Investigadores obtiveram um manifesto de 161 páginas que Jakubowski enviou por e-mail a Trump, repleto de críticas a autoridades de todos os escalões do governo, disse o xerife do condado de Rock, Robert Spoden.

Os investigadores que analisaram o documento também ficaram preocupados com as "opiniões antirreligiosas" no documento, que Jakubowski pode ser visto enviando a Trump em um vídeo publicado em redes sociais.

Recompensa

O FBI ofereceu uma recompensa de US$ 10 mil por informações que levem à sua captura.

Por precaução, agentes da lei reforçaram as patrulhas em igrejas locais e outros locais de culto no domingo, mas não se relatou nenhum distúrbio, comunicou o escritório do xerife.

Ao menos uma igreja do Wisconsin fechou as portas. A Bethlehem Lutheran de Sun Prairie, menos de 80 quilômetros ao norte de Janesville, cancelou seus serviços depois que um homem que se acreditou ser parecido com Jakubowski visitou a igreja na quinta-feira. Os investigadores não verificaram se era Jakubowski.

Cerca de 150 homens das forças de segurança, inclusive do FBI, continuaram procurando o suspeito no domingo.

Acredita-se que Jakubowski, que esteve na prisão por tentar tirar uma arma de um policial, passou a demonstrar nervosismo em relação à política recentemente, segundo as autoridades.

Uma pessoa que o conhece disse que ele falou sobre seus planos de roubar armas e realizar algum tipo de ataque, possivelmente em uma escola, disse Spoden.