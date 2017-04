DO G1



O principal suspeito do atentado com um caminhão que deixou quatro mortos em Estocolmo, na sexta-feira (7), reconheceu ter cometido um ato terrorista. Ele permanecerá detido enquanto aguarda o julgamento.



O advogado Johan Eriksson afirmou que Rajmat Akilov, de 39 anos, reconhecia ter cometido um ato terrorista e aceitava sua detenção durante uma audiência nesta terça-feira (11).



Akilov avançou com um caminhão, na sexta-feira à tarde, contra uma loja em uma rua do centro da capital sueca. Dois suecos, um britânico e um belga morreram no atentado e 15 pessoas ficaram feridas.



Akilov entrou no tribunal vigiado por vários policiais fortemente armados e os acessos ao local foram fechados ao trânsito, medidas de segurança sem precedentes na capital sueca. O réu ficou algemado e não fez declarações.



O réu tapava o rosto com um suéter verde, mas a juíza Malou Lindblom determinou que parasse com a atitude. O suspeito precisou da ajuda de um intérprete, pois não domina o idioma sueco.



A audiência aconteceu a portas fechadas a pedido da Promotoria. Os jornalistas foram obrigados a deixar o local.



Akilov, de 39 anos, expressava simpatia pelo Estado Islâmico. Ele morava irregularmente na Suécia, pois tinha tido seu pedido de residência permanente negado.

Segundo suspeito



Um segundo suspeito de participar do atentado em Estocolmo teve a prisão revogada nesta terça, de acordo com a procuradoria, citada pela Reuters.

