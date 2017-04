DO G1



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (11) no Twitter que os americanos estão prontos para agir sozinhos contra a Coreia do Norte caso não consigam o apoio da China, segundo a Reuters. O programa nuclear norte-coreano provoca tensão entre os dois países.



A declaração do chefe de estado americano acontece no dia em que a mídia estatal norte-coreana alertou para a possibilidade de um ataque nuclear contra os Estados Unidos a qualquer sinal de uma ação militar preventiva dos americanos.



"A Coreia do Norte busca problemas. Se a China decidir ajudar, isso será genial. Se não, resolveremos o problema sem eles!", escreveu o presidente no Twitter.



Essa, porém, não foi a primeira vez que Trump afirmou que os EUA podem agir sozinhos contra Coreia do Norte.



Tensão crescente



Washington anunciou no fim de semana o envio de um grupo aeronaval americano, incluindo o porta-aviões 'USS Carl Vinson', para a península da Coreia, segundo a Reuters.



A Coreia do Norte, por sua vez, denunciou o que chamou de envio "insensato" da Marinha americana e advertiu que Pyongyang está preparado para responder com "a poderosa força das armas" em caso de provocação.



Ajuda da China



Também nesta terça, Trump afirmou ter dito ao presidente chinês, Xi Jinping, que Pequim obteria um melhor acordo comercial com o país se ajudasse Washington a resolver o problema com os norte-coreanos. A estratégia norte-americana é estimular a China a aumentar a pressão contra o programa nuclear norte-coreano.



"Expliquei ao presidente da China que o acordo comercial com os EUA será muito melhor para eles se os Estados Unidos eles resolverem o problema!", afirmou Trump no Twitter, nesta terça-feira (11). A declaração é dada alguns dias depois de ter mantido um encontro com o colega chinês.



Programa nuclear



O programa nuclear da norte-coreano provoca tensão com os seus vizinhos e com os Estados Unidos. O país é economicamente dependente de Pequim, seu único aliado, e Washington vem tentando há muito tempo convencer a China a usar sua influência para punir Pyongyang.



A revista britânica "The Economist" diz que o presidente chinês atua como uma "tartaruga" e Trump, uma "lebre", correndo em direções diferentes. "Os EUA evitam assumir responsabilidades globais. A China vai por esse caminho", escreve a publicação, segundo a agência Deutsche Welle.



Embora a China tenha demonstrado crescente impaciência com mau comportamento de seu vizinho, está relutante em pressionar demais o país, temendo que o regime entre em colapso, desencadeando uma onda de refugiados através da fronteira.

