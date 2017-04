DO G1



O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu nesta quarta-feira (12) uma solução pacífica para a crise envolvendo o programa nuclear e balístico da Coreia do Norte, em uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, informou a TV estatal em Pequim.



Durante a conversa, "Xi Jinping destacou que a China (...) defende uma solução para o problema pela via pacífica", revelou o site da CCTV. Trump declarou na terça-feira que está decidido a resolver a questão norte-coreana com ou sem a ajuda da China.



"A Coreia do Norte busca problemas. Se a China decidir ajudar, isso será genial. Se não, resolveremos o problema sem eles!" - escreveu Trump no Twitter.



No fim de semana, Washington anunciou o envio de um grupo aeronaval americano, incluindo o porta-aviões 'USS Carl Vinson', para a península da Coreia.



A Coreia do Norte, por sua vez, denunciou o que chamou de envio "insensato" da Marinha americana e advertiu que Pyongyang está preparado para responder com "a poderosa força das armas" se for necessário.



Uma série de recentes testes de mísseis norte-coreanos alimentou os temores de Washington de que Pyongyang possa ter pronto um míssil balístico intercontinental capaz de descarregar uma ogiva nuclear sobre território americano.



Nessas especulações, considera-se também que a Coreia do Norte possa realizar um teste nuclear para comemorar o 105º aniversário de seu fundador, Kim Il-Sung, no sábado.



