O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (12) que o ataque americano a uma base militar síria foi ilegal e prejudicou ainda mais as relações entre Estados Unidos e Rússia. As declarações acontecem durante a visita do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, a Moscou.



"O presidente Putin vê os ataques dos EUA na Síria como uma agressão a um Estado soberano que viola as normas da lei internacional e com um pretexto inventado. Essa medida de Washington irá infligir grandes danos aos laços EUA-Rússia", disse um comunicado do Kremlin.



Segundo Putin, os níveis de confiança entre Moscou e Washington se deterioraram desde que o presidente americano, Donald Trump, tomou posse, segundo a Reuters. "Poderíamos dizer que o nível de confiança em um nível de trabalho, especialmente no nível militar, não melhorou, mas tem deteriorado", declarou, segundo transcrição da entrevista ao canal de notícias Mir 24, divulgada pelo Kremlin.



Ataque americano na Síria



O ataque norte-americano a uma base militar síria na semana passada provocou atrito entre os Estados Unidos e a Rússia, que é aliada do regime de Bashar al-Assad. Os americanos disseram ter apenas reagido a um ataque do governo sírio com armas químicas na cidade de Khan Sheikhounm, que é controlada por rebeldes anti-Assad, deixando mais de 80 mortos.



Autoridades norte-americanas disseram ter informado as forças russas antes da ação militar - concebida para punir o governo sírio pelo que os EUA afirmaram ter sido um ataque com armas químicas na terça-feira. A ação teria ainda evitado atingir efetivos russos na Síria.



Imagens de satélite levam a crer que a base aérea do oeste sírio que foi atacada, a Shayrat, abriga forças especiais e helicópteros militares da Rússia, parte da iniciativa do Kremlin para ajudar o governo sírio a combater o Estado Islâmico e outros grupos militantes. A principal base aérea e uma instalação naval russas não foram atingidas, segundo a Reuters.



A Rússia afirmou que os americanos utilizaram um pretexto inventado para atacar. Segundo presidente russo, o regime sírio se desfez de seu arsenal de armas químicas. Putin defende que os ataques aéreos do governo sírio atingiram um estoque rebelde de armas químicas, liberando gás venenoso.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, chamou a ideia de "absurda" e explicou que um abandono do apoio russo a Bashar al-Assad "deixaria o caminho livre aos terroristas", segundo a France Presse.



Visita americana



O clima tenso ficou ainda mais evidente desde que o Kremlin afirmou que o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, não se encontraria com o presidente russo durante sua visita. Nesta quarta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, voltou atrás e disse que existe uma possibilidade de haver esse encontro.



O antecessor de Tillerson, John Kerry, costumava se reunir com Putin e com o ministro das Relações Exteriores russo em visitas a Moscou, e Putin concedeu várias audiências ao próprio Tillerson quando ele comandava a petroleira Exxon Mobil antes de assumir seu cargo atual no governo de Donald Trump.



Tillerson foi recebido nesta manhã pelo chefe da diplomacia de Moscou, Serguei Lavrov. O chanceler russo disse ao colega americano que a Rússia pretende conhecer "as verdadeiras intenções" dos Estados Unidos. Tillerson respondeu que deseja um diálogo "aberto, franco e sincero", de acordo com a France Presse.



Sobre o ataque na Síria, o chanceler russo tentou garantir que novos ataques não voltem a acontecer. “Nós acreditamos que é fundamentalmente importante não deixar que essas ações aconteçam novamente", disse Lavrov, de acordo com relato da CNN.



Veto na ONU



A Rússia vai vetar um projeto de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que está sendo adotado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, que visa reforçar o apoio a investigações internacionais sobre o ataque utilizando armas químicas, de acordo com a agência de notícias Interfax, citada pela Reuters.

