O presidente da Bolívia, Evo Morales, responsabilizou nesta quarta-feira (12) o secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pela violência ocorrida na Venezuela em meio aos protestos da oposição do país.

"OEA: Luis Almagro é responsável pela violência na Venezuela e será responsável pela intervenção", escreveu Morales em sua conta no Twitter, @evoespueblo.

Os protestos da oposição venezuelana completaram na segunda-feira uma semana com um saldo de pelo menos 1 morto, dezenas de detidos e feridos, em meio à tensão pela sentença que passou as funções do Parlamento ao Supremo Tribunal venezuelano, revogada dias depois.