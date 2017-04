DO G1







Jornalistas estrangeiros em visita à Coreia do Norte foram instruídos a se preparar para um "evento grande e importante" nesta quinta-feira. As autoridades não deram detalhes sobre a natureza do evento nem de onde ele irá acontecer. De acordo com o site NK News, os jornalistas receberam a orientação de não levarem isqueiros, telefones celulares ou laptops.



Segundo a agência Reuters, não há indícios de que seja algo diretamente ligado às tensões regionais geradas pelo programa nuclear da Coreia do Norte e, no passado, anúncios semelhantes disseram respeito a acontecimentos relativamente menores.



O jornalista Steve Herman, do Voice of America, serviço internacional de notícias financiado pelos Estados Unidos, disse nesta quinta que fontes governamentais dos EUA afirmam que aparentemente a Coreia do Norte posicionou um dispositivo nuclear em um túnel e pode detoná-lo na manhã do próximo sábado. "Este seria o sexto teste nuclear da Coreia do Norte", diz o jornalista em sua conta no Twitter.





O site 38 North, da Universidade Johns Hopkins, analisou imagens de satélite da região em que a Coreia do Norte realizou seus testes nucleares e afirma que há uma movimentação no local.



Nesta quarta, um jornal chinês disse que a Coreia do Norte deve suspender qualquer plano de atividade nuclear "para a sua própria segurança".



Cerca de 200 correspondentes estão em Pyongyang para as comemorações do 105º aniversário de nascimento do ex-presidente e fundador do regime, Kim Il Sung, em 15 de abril, a maior data nacional norte-coreana, chamada de "Dia do Sol".



O correspondente da CNN baseado em Toquio, Will Ripley, postou em seu perfil uma foto do amanhecer na Coreia do Norte. "Fui acordado antes do amanhecer e me disseram para me preparar para um 'grande evento'. Nem mesmo os norte-coreanos sabem para onde estamos indo ou que veremos", afirma:



Tensões



As tensões se acirraram acentuadamente na península coreana, com especulações sobre uma possível ação militar dos EUA, após o ataque na semana passada contra a Síria e em meio a preocupações de que o regime norte-coreano possa em breve realizar seu sexto teste de lançamento nuclear.



Nesta quarta-feira, a mídia estatal norte-coreana alertou para um ataque nuclear contra os EUA a qualquer sinal de uma ação militar preventiva dos americanos. O jornal oficial norte-coreano Rodong Sinmun disse que o país está preparado para responder a qualquer agressão dos EUA.



Nesta quinta, o presidente americano Donald Trump disse que enviará à Coreia do Norte uma armada (uma poderosa frota de navios), diante das ameaças do regime de Pyongyang. A declaração foi feita um dia depois de conversar com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o aumento das tensões com o regime liderado por Kim Jong Un.

Conversa entre Trump e Xi Jinping



Nesta terça (12), em uma mostra de crescente exasperação, Trump advertiu a China, principal aliado do regime norte-coreano, de que estava disposto a resolver o problema norte-coreano sem sua ajuda. Como resposta, o presidente chinês ligou para o americano, apenas alguns dias depois do primeiro encontro de ambos na Flórida, para expressar interesse em manter a coordenação com Trump em relação a Pyongyang.



Xi defendeu na conversa com Trump "resolver os problemas através do diálogo", informou a rede de TV oficial chinesa, "CCTV", e reiterou que o Executivo em Pequim continua comprometido com a desnuclearização da península coreana e procura manter a paz e estabilidade na região.

