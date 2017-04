O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (13) no Twitter que "as coisas vão funcionar bem entre Estados Unidos e Rússia". "No momento certo, todos vão recuperar seus sentidos e haverá paz duradoura!".

O americano afirmou, ainda no Twitter, que tem "grande confiança de que a China lidará apropriadamente com a Coreia do Norte". "Se eles não forem capazes de fazer isso, os Estados Unidos, com seus aliados, farão!"

A mensagem desta quinta tira um pouco do peso da declaração de Trump desta quarta-feira, quando o líder americano disse à imprensa que as relações de seu país com a Rússia "podem estar em seu ponto mais baixo de todos os tempos", e disse que "verá" como vai se desenvolver o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Agora mesmo não estamos nos dando bem com a Rússia em nada. Podemos estar em um dos pontos mais baixos de todos os tempos. Isto vem sendo construído em um longo período de tempo", disse Trump em entrevista coletiva ao lado do secretário geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, na Casa Branca.