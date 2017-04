"Para nós, trata-se de um evento 100% fabricado", afirmou Assad em sua primeira entrevista após o suposto ataque químico de Khan Sheikhun, na província de Idlib (noroeste), e as represálias americanas.

"Nossa impressão é que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, é cúmplice dos terroristas e que montou essas história para servir de pretexto para o ataque" americano de 7 de abril contra uma base aérea no centro do país , acrescentou Assad.

Assad negou qualquer envolvimento no ataque, argumentando que seu regime não possui armas químicas desde 2013. "Nós não possuímos armas químicas. Há vários anos, em 2013, renunciamos a todo o nosso arsenal e, mesmo que possuíssemos tais armas, nunca usaríamos", ressaltou ele.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), 87 pessoas (entre elas 31 crianças) morreram e cerca de 200 ficaram feridas ou apresentaram problemas respiratórios após o ataque de terça-feira (4) em Khan Sheikhun, no norte da Síria.

Os Estados Unidos atribuem o ataque ao governo sírio e, por isso, resolveu bombardear a base militar síria, de onde teriam partido os mísseis. O bombardeio americano provocou tensão nas relações americanas com a Rússia- principal aliada do regime sírio.

Fotos de ativistas mostram voluntários dos Capacetes Brancos, grupo de socorristas na zona rebelde, no momento em que tentavam ajudar os feridos. Eles jogam água no rosto das pessoas e pelo menos dois homens aparecem com espuma branca ao redor da boca.