O deputado opositor Alfonso Marquina, que representa a entidade no Congresso, escreveu em sua conta no Twitter: "mais uma vítima da ditadura".

Maduro - que usava a faixa presidencial - estava a bordo de um Jeep militar do aeroporto de San Félix, no Estado de Bolívar, ao final de uma cerimônia transmitida em rede nacional de TV, quando as imagens mostraram sua segurança tentando evitar que o presidente fosse atingido por uma chuva de objetos.